Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
15.11.2020 10:49
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek." ifadesine yer verildi.
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