Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
11 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedefler vuruldu.
Irak
'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk
bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:32 Kaynak: AA
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