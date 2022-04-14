Irak'ın Süleymaniye kentinde 34 yıl önceki Enfal katliamının kurbanları anıldı - Son Dakika

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in emriyle başlatılan Enfal katliamının 34. yılı dolayısıyla Süleymaniye'de anma etkinliği düzenlendi.

Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesindeki "Enfal Şehitler Anıtı"nda gerçekleşen törene yetkililer, hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim okunarak başlayan anma töreninde, katliamda ölenler adına saygı duruşunda bulunuldu ve konuşmalar yapıldı.

Enfal katliamı

Irak'ta Baas rejimi tarafından 1980 ile 1988 arasında gerçekleştirilen ve Enfal Operasyonları olarak da bilinen Enfal katliamında yaklaşık 182 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu operasyonda Irak'ın Süleymaniye, Erbil, Kerkük ve Duhok vilayetlerinde bulunan 4 bin 500 köy yakılıp yıkılırken, can güvenliği nedeniyle çok sayıda Iraklı Kürt başta Türkiye olmak üzere İran gibi komşu ülkelere kaçmak zorunda kalmıştı.

Irak'ta Enfal katliamının yıl dönümü kabul edilen 14 Nisan'da her yıl kurbanlar için anma etkinlikleri düzenleniyor.