Irak'ın Süleymaniye kentinde 34 yıl önceki Enfal katliamının kurbanları anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ın Süleymaniye kentinde 34 yıl önceki Enfal katliamının kurbanları anıldı

14.04.2022 15:18
Irak'ın Süleymaniye kentinde 34 yıl önceki Enfal katliamının kurbanları anıldı

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in emriyle başlatılan Enfal katliamının 34. yılı dolayısıyla Süleymaniye'de anma etkinliği düzenlendi.

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in emriyle başlatılan Enfal katliamının 34. yılı dolayısıyla Süleymaniye'de anma etkinliği düzenlendi.

Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesindeki "Enfal Şehitler Anıtı"nda gerçekleşen törene yetkililer, hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim okunarak başlayan anma töreninde, katliamda ölenler adına saygı duruşunda bulunuldu ve konuşmalar yapıldı.

Enfal katliamı

Irak'ta Baas rejimi tarafından 1980 ile 1988 arasında gerçekleştirilen ve Enfal Operasyonları olarak da bilinen Enfal katliamında yaklaşık 182 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu operasyonda Irak'ın Süleymaniye, Erbil, Kerkük ve Duhok vilayetlerinde bulunan 4 bin 500 köy yakılıp yıkılırken, can güvenliği nedeniyle çok sayıda Iraklı Kürt başta Türkiye olmak üzere İran gibi komşu ülkelere kaçmak zorunda kalmıştı.

Irak'ta Enfal katliamının yıl dönümü kabul edilen 14 Nisan'da her yıl kurbanlar için anma etkinlikleri düzenleniyor.

YORUMLAR
500
Yabancı uyruklu öğrenciler Kur'an-ı Kerim öğreniyor Yabancı uyruklu öğrenciler Kur'an-ı Kerim öğreniyor Son dakika haberi! Irak'ta patlama: 7 asker yaralandı Son dakika haberi! Irak'ta patlama: 7 asker yaralandı

Saddam Hüseyin, Kuran-ı Kerim, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ın Süleymaniye kentinde 34 yıl önceki Enfal katliamının kurbanları anıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:22 Avrupa devleri sıraya girdi! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı Türk oyuncusu olacak
15:20 Oğluna kısa bir süre sonra kavuşacak Başak Dizer'den sıcacık hamilelik pozları
15:18 Halsizlik ve kusma şikayetiyle gittiği hastanede gerçeği öğrenince şaşkınlık geçirdi! Karnında 20 santim büyüklüğünde kitle oluşmuş
15:12 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa bırakmıştı! Anne hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
15:10 Mansur Yavaş'a MHP'de siyaset yaparken "Mecbur muyuz Diyarbakırlıyı, Ağrılıyı seçmeye" sözleri soruldu!
15:06 Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle fotoğrafını paylaştı! Birbirlerine benzerlikleri şaşkınlık yarattı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzun zaman sonra bir ilk: BBP Genel Merkezi'nde Destici ile buluştu
14:42 İdris Naim Şahin hakkında "Babacan ve Davutoğlu'ndan sonra parti kuruyor" iddiasına Saffet Kaya cevap verdi!
14:39 Mahkum dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat, Barış'ı hapse attırabilecek mi?
14:25 En kötü performans: Galatasaray'ın orta sahası hiç gol atamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 15:31:40. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'ın Süleymaniye kentinde 34 yıl önceki Enfal katliamının kurbanları anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement