Irak: "İsrail ile normalleştirme yok" - Son Dakika

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile normalleştirme teklifi olmadığını ve Irak'ın Filistin davasına destek olduğunu vurguladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarını sürdüren Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin meselesinin ülkesinin yalnızca dış politikası değil iç politikasının da bir parçası olduğunu söyledi. İsrail ile normalleştirme teklifi sunulmadığını belirten Irak Dışişleri Bakanı, birçok nedenle Irak toplumuna bağlı olan Filistin meselesinin Irak'ın iç politikası olduğunu dile getirdi.

Iraklı Bakan açıklamasında, Irak toplumu ve ülkesinin Filistin halkının kendi akıbetini belirleme hakkına sahip olduklarına inandıklarını kaydetti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)