Irak ordusu ve Peşmerge'den 3 yıl sonra ortak operasyon - Son Dakika

Irak ordusu ve Peşmerge'den 3 yıl sonra ortak operasyon

Irak'ta, merkezi hükümete bağlı güçler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 3 yıl aradan sonra ilk defa terör örgütü DEAŞ'ın İran sınırına yakın kırsal bölgelerdeki hedeflerine ortak bir operasyon başlattı.

Irak'ta, merkezi hükümete bağlı güçler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 3 yıl aradan sonra ilk defa terör örgütü DEAŞ'ın İran sınırına yakın kırsal bölgelerdeki hedeflerine ortak bir operasyon başlattı.

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Irak ordusu Ortak Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Abdulemir Kamil eş-Şamari, yayımladığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Diyala vilayetinde Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasında bulunan 17 bin metrekarelik alanda askeri bir operasyonun başlatıldığını bildirdi.

Operasyonun hedefini DEAŞ'ın komşu İran sınırına yakın kalıntıların temizlenmesi olarak açıklayan Şamari, Diyala vilayetinde istikrar ve güvenliğin sağlanmasını amaçladıklarını ifade etti.

IKBY ve Irak merkezi hükümetinini 2017'den bu yana ilk defa DEAŞ'a yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirdiğine dikkati çeken Şamari, Peşmergenin, Irak ordusunun, polisin, Haşdi Şabi güçlerinin katıldığı harekata Irak'a ve uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının da destek verdiğini kaydetti.

IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, 4 Temmuz'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerinde terörle mücadelede birlikte hareket etmesi için 4 ortak operasyon merkezinin kurulduğunu söylemişti.

Irak merkezi hükümeti ve IKBY, Ekim 2017'den bu yana söz konusu 4 vilayette DEAŞ'a karşı ortak bir operasyon düzenlemiyordu.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, Ekim 2017'de Peşmerge'nin elinde tuttuğu tartışmalı bölgelerin tümüne operasyon düzenlemişti.

Peşmerge güçleri Bağdat'ın operasyonu üzerine başta Kerkük olmak üzere tüm tartışmalı bölgelerden çatışmasız bir şekilde geri çekilmek zorunda kalmıştı.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 21:22 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak ordusu ve Peşmerge'den 3 yıl sonra ortak operasyon - Son Dakika
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