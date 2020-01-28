Irak Sağlık Bakanlığı: "Ülkede korona virüs vakası tespit edilmedi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Sağlık Bakanlığı: 'Ülkede korona virüs vakası tespit edilmedi' - Son Dakika

Irak Sağlık Bakanlığı: "Ülkede korona virüs vakası tespit edilmedi"

6 saat önce

Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede korona virüs vakasına rastlanmadığını duyurdu.

Irak Sağlık Bakanlığı:

Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede korona virüs vakasına rastlanmadığını duyurdu.


Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir tarafından yapılan açıklamada, Irak'ta ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) korona virüsü vakası tespit edilmediğini açıkladı. Bedir, Bakanlar Kurulu kararına dayanarak bulaşıcı virüsün ülkeye girmesini önlemek için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.


Irak Sağlık Bakanı Ala Abdulsahip Alvan başkanlığındaki heyetin korona virüsünün ülkeye yayılmasının önlenmesi için toplantı düzenlediğini vurgulayan Bedir, havalimanları ve sınır kapılarında geniş önleyici tedbirler alındığını ve vatandaşların bilinçlendirilmesi konusunda da adımlar atılacağını bildirdi.


Çin'in Wuhan kentinde bulunan Iraklıların tahliye etmeleri için Irak Bakanlar Kurulu, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları arasındaki koordinasyonun tamamlandığını belirten Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Bedir, Çin'den tahliye edilecek vatandaşlar için tahsis edilen özel uçakta sağlık ekiplerinin de yer aldığını, tahliye edilen vatandaşların hepsinin sağlık kontrollerinden geçirileceklerini ifade etti. - ERBİL

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
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