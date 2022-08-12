Iraklı Eski Radyo Tamircisi Eski Güzel Anıları Saklamaya Meraklı

Irak'ta eski radyoları tamir etme mesleği yok oluyor olabilir, ancak tutku hala devam ediyor.

BAĞDAT, 12 Ağustos (Xinhua) -- Eski bir radyo tamircisi olan Fuad Hashim, mesleğinin modern teknolojiyle beraber yok olduğunun tamamen farkında, ancak 65 yaşındaki tamirci işini gerçekten sevdiği için bırakmayacağını söylüyor.

Hashim işini Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Souq al -Mdallal veya kısa adıyla al-Mdallal pazarındaki eski sokakta yapıyor.

1920'ler ile 1960'lar arasındaki dönemden kalma onlarca eski radyonun arasında dükkanında dolaşmak, radyoların geçmişine tanıklık ediyormuş hissi veriyor. Koleksiyonlar, Siera, Philips, Zenith, Philco ve diğerleri gibi farklı üretim ve markalardan oluşuyor.

Bir radyo tamir dükkanının sahibi olan Fuad Hashim, Irak'ın başkenti Bağdat'taki atölyesinde antika bir radyo üzerinde çalışıyor, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Hashim Xinhua'ya, "30 yıldır bu mesleğin içindeyim. Önceleri bu bir hobiydi, sonra meslek haline geldi" dedi.

1958 model bir Philips tüplü radyoyu tamir ederken Hashim "Bütün dünyanın değiştiğinin farkındayım, ancak bu mesleği seviyorum ve eski radyoları tamir ederken keyif ve huzur duyuyorum " dedi.

Genellikle, eski radyo cihazlarının fiyatları durumlarına, özelliklerine ve tasarımlarına bağlı olarak 300 ABD doları ile 1.500 ABD doları arasında değişiyor ve bazıları zaman için de değer kazanabiliyor.

Hashim'in dükkanının müşterileri çoğunlukla antika koleksiyoncularının yanı sıra sanatçılar ve entelektüeller gibi eski radyoları sevenler oluyor.

Hashim, "Bence bu eski radyo cihazları, birçok insan için nostaljinin sesi, çünkü geçmişte radyolar tüm aile üyelerini evde biraraya getirirdi" dedi.

Bağdat'ın kuzeyindeki Selahaddin vilayetinde ikamet eden Anas Dara Xinhua'ya, ailesinin eski radyo setini tamir edebilecek Hashim gibi birini bulduğu için şanslı olduğunu, çünkü bu cihazın yedek parçalarının kolay bulunmadığını söyledi.

Dara, babası ve büyükbabasının eski radyoya gerçekten değer verdiğini, çünkü bununla haber, şarkı ve programlar dinledik lerini söyledi.

Dara, "Eve geri getirdiğimde ailem onu dinlemek için can attı... Bir aile yadigarı olarak hepimiz bununla gurur duyuyoruz" dedi.