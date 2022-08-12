Iraklı Eski Radyo Tamircisi Eski Güzel Anıları Saklamaya Meraklı - Son Dakika
Üye Girişi

Iraklı Eski Radyo Tamircisi Eski Güzel Anıları Saklamaya Meraklı

12.08.2022 12:46
Iraklı Eski Radyo Tamircisi Eski Güzel Anıları Saklamaya Meraklı

Irak'ta eski radyoları tamir etme mesleği yok oluyor olabilir, ancak tutku hala devam ediyor.

Irak'ta eski radyoları tamir etme mesleği yok oluyor olabilir, ancak tutku hala devam ediyor.

BAĞDAT, 12 Ağustos (Xinhua) -- Eski bir radyo tamircisi olan Fuad Hashim, mesleğinin modern teknolojiyle beraber yok olduğunun tamamen farkında, ancak 65 yaşındaki tamirci işini gerçekten sevdiği için bırakmayacağını söylüyor.

Hashim işini Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Souq al -Mdallal veya kısa adıyla al-Mdallal pazarındaki eski sokakta yapıyor.

1920'ler ile 1960'lar arasındaki dönemden kalma onlarca eski radyonun arasında dükkanında dolaşmak, radyoların geçmişine tanıklık ediyormuş hissi veriyor. Koleksiyonlar, Siera, Philips, Zenith, Philco ve diğerleri gibi farklı üretim ve markalardan oluşuyor.

Iraklı Eski Radyo Tamircisi Eski Güzel Anıları Saklamaya Meraklı

Bir radyo tamir dükkanının sahibi olan Fuad Hashim, Irak'ın başkenti Bağdat'taki atölyesinde antika bir radyo üzerinde çalışıyor, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Hashim Xinhua'ya, "30 yıldır bu mesleğin içindeyim. Önceleri bu bir hobiydi, sonra meslek haline geldi" dedi.

1958 model bir Philips tüplü radyoyu tamir ederken Hashim "Bütün dünyanın değiştiğinin farkındayım, ancak bu mesleği seviyorum ve eski radyoları tamir ederken keyif ve huzur duyuyorum " dedi.

Genellikle, eski radyo cihazlarının fiyatları durumlarına, özelliklerine ve tasarımlarına bağlı olarak 300 ABD doları ile 1.500 ABD doları arasında değişiyor ve bazıları zaman için de değer kazanabiliyor.

Hashim'in dükkanının müşterileri çoğunlukla antika koleksiyoncularının yanı sıra sanatçılar ve entelektüeller gibi eski radyoları sevenler oluyor.

Iraklı Eski Radyo Tamircisi Eski Güzel Anıları Saklamaya Meraklı

Hashim, "Bence bu eski radyo cihazları, birçok insan için nostaljinin sesi, çünkü geçmişte radyolar tüm aile üyelerini evde biraraya getirirdi" dedi.

Bağdat'ın kuzeyindeki Selahaddin vilayetinde ikamet eden Anas Dara Xinhua'ya, ailesinin eski radyo setini tamir edebilecek Hashim gibi birini bulduğu için şanslı olduğunu, çünkü bu cihazın yedek parçalarının kolay bulunmadığını söyledi.

Dara, babası ve büyükbabasının eski radyoya gerçekten değer verdiğini, çünkü bununla haber, şarkı ve programlar dinledik lerini söyledi.

Dara, "Eve geri getirdiğimde ailem onu dinlemek için can attı... Bir aile yadigarı olarak hepimiz bununla gurur duyuyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: Xinhua

Philips, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iraklı Eski Radyo Tamircisi Eski Güzel Anıları Saklamaya Meraklı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
12:32 ORC'a göre AK Parti'nin oyları yüzde 27'ye düşerken İYİ Parti'nin oyları yüzde 22'ye yükseldi
12:24 Kılıçdaroğlu: CHP, iktidara en yakın dönemdedir
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
12:29 Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:24 Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 13:15:43. #1.12#
SON DAKİKA: Iraklı Eski Radyo Tamircisi Eski Güzel Anıları Saklamaya Meraklı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement