Irak'ta Haşdi Şabi güçlerine intihar saldırısı: 7 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta Haşdi Şabi güçlerine intihar saldırısı: 7 ölü - Son Dakika

Irak'ta Haşdi Şabi güçlerine intihar saldırısı: 7 ölü

2 gün önce

Irak'ın Selahattin ilinde Şii Haşdi Şabi güçlerini hedef alan intihar saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak'ta Haşdi Şabi güçlerine intihar saldırısı: 7 ölü, System.String[]

Irak'ın Selahattin ilinde Şii Haşdi Şabi güçlerini hedef alan intihar saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak Savuma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan açıklamada, Selahattin iline bağlı Semara ilçesinde Haşdi Şabi güçlerini hedef alan intihar eylemcisinin kullandığı bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 7 Haşdi Şabi mensubunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Iraklı yetkililer ülkede meydana gelen bombalı saldırıların arkasında Haziran 2014 yılında ülkenin büyük bir bölümünü işgal eden ve 2017 yılının sonunda tamamen ülkeden çıkarılan terör örgütü DEAŞ'ın bulunduğunu aktardı.

(İHA)

Haşdi Şabi, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:45 Kaynak: İHA
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