Irak'ta İlk Yapay Zeka Müzesi Açıldı

11.02.2026 11:55
Bağdat'taki müze, Osmanlı dönemine ait belgeleri yapay zeka ile modern sergiliyor.

Irak'ta hayata geçirilen ilk yapay zeka müzesi Bağdat'taki Rüştiye Mektebi'ne ve Osmanlı'nın Irak dönemine ait arşiv belgelerine ev sahipliği yaparak ziyaretçilerle buluşturuyor.

Başkent Bağdat'ta, Dicle Nehri kıyısında yer alan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Bağdat Kültür Merkezi binasındaki müzede, Osmanlı'nın Irak dönemine ait belge ve eserler, modern sergileme teknikleriyle ziyaretçilere sunuluyor.

Bağdat Kültür Merkezi Başkanı Talib İsa AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzede İstanbul'dan getirilen ve Irak'taki Osmanlı dönemine ait onlarca belgenin bulunduğunu ifade etti.

İsa, "Müzede Osmanlının Irak dönemine ait çok sayıda fotoğraf, görüntü ve belge yer alıyor. Müze ayrıca, Osmanlı Valisi Mithat Paşa tarafından yaptırılan Bağdat Kültür Merkezi'nin tarihine de ışık tutuyor." dedi.

"Bu yapay zeka müzesi Irak'taki Osmanlı dönemini anlatıyor"

Bağdat Kültür Merkezi Bilgi ve Teknoloji Bölümü Başkanı Haydar Abid de söz konusu müzenin Irak'taki ilk yapay zeka destekli müze olduğunu belirterek "Bu yapay zeka müzesi, Irak'taki Osmanlı dönemini anlatıyor. O dönemde video görüntülerden ziyade daha çok fotoğraflar bulunuyordu. Zamanla yıpranan bu tarihi fotoğrafların bazıları netliğini kaybetmişti. Biz de bu fotoğrafları yeniden düzenleyerek renklendirdik ve daha modern bir görünüme kavuşturduk." diye konuştu.

Osmanlı döneminde Rüştiye Mektebi'nde Türkçenin yanı sıra Arapça, matematik, tarih, coğrafya ve daha birçok alanda ders verildiğini anlatan Abid, müzede ayrıca Osmanlı dönemi askerlerinin de eğitim aldığı bu okula ilişkin yapay zeka ile oluşturulan bazı görsellerin sergilendiğini dile getirdi.

Abid, "Bu müzede, elektronik arşivleme ve yapay zeka aracılığıyla tarih ile dijitalleşmeyi bir araya getirdik. Osmanlı dönemine ait arşivleri yazılı belgeler yerine elektronik ortamda incelemek isteyenler de müzeye gelerek araştırma yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bağdat Rüştiye Mektebi'nin en önemli mezunları arasında Irak'ın eski Başbakanı Nuri es-Said ve Irak ordusunun kurucusu Cafer el-Askeri gibi isimlerin yer aldığını kaydetti.

Irak'ın Kut kentinden gelen Muhammed Cebbar, müzeyi büyük beğeniyle gezdiğini ifade etti.

Osmanlı döneminde inşa ettirilen Rüştiye Mektebi'nin Irak'ın tarihine ışık tuttuğunu dile getiren Cebbar, müzede tarihi görsellerin bulunmasından memnuniyet duyduğunu ve tüm Iraklı ailelerin bu tarihi mekanı gezmelerini istediğini söyledi.

Bağdat'taki Rüştiye Mektebi

Bağdat'taki Osmanlı dönemine ait Rüştiye Mektebi, Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda başlattığı eğitim modernleşmesinin Bağdat'taki en önemli örneklerinden biri olarak biliniyor.

Bu okul, ayrıca Bağdat'ta modern eğitimin temel taşlarından biri olurken, sivil ve askeri kadroların yetiştirildiği okul olarak da kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Osmanlı, Bağdat, Kültür, Güncel, Sanat, Irak, Son Dakika

