Son Dakika Haberleri: Irak'ta İran yanlısı gazeteci hakkında tutuklama kararı verildi
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Irak'ta İran yanlısı gazeteci hakkında tutuklama kararı verildi

6 saat önce

Irak'ta sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle İran'a yakınlığıyla bilinen gazeteci hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.

Irak'ta İran yanlısı gazeteci hakkında tutuklama kararı verildi, System.String[]

Irak'ta sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle İran'a yakınlığıyla bilinen gazeteci hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, gazeteci Neccah Muhammed Ali, sosyal medya hesabından hükümet karşıtı gösterilerde protestocuların öldürülmesini teşvik eden paylaşımlarda bulunmuştu.

Şikayet üzerine Musenna vilayetindeki Semava Mahkemesi anayasanın terörle ilgili maddesi uyarınca Ali hakkında tutuklama kararı aldı.

İran'da daha önce televizyon muhabirliği yapan ve Tahran yönetimine yakınlığıyla bilinen gazeteci Neccah Muhammed Ali, şu an İngiltere'nin başkenti Londra'da ikamet ediyor.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan ve hala devam eden gösterilerde 319 kişi hayatını kaybetmiş, 15 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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