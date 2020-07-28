Irak'ta koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse 2. saldırı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Selahattin ilinde yer alan Speicher askeri üssüne gece geç saatlerde patlama meydana geldi.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bağlı askerleri ve Irak askerlerinin bulunduğu Speicher askeri üssünün silah deposunda patlama meydana geldi. Açıklamada patlama sonucu çıkan yangının kontrol altında alındığı belirtilirken, söz konusu üssün roketli saldırıya maruz kaldığın iddia edildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bağlı askerlerin bulunduğu El-Taci askeri üssüne roketli saldırı düzenlenmişti.

İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in Ocak ayında Bağdat'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından Irak'taki ABD askeri üsleri ve misyonları saldırıya maruz kalıyor.

Saldırıları herhangi bir taraf üstlenmezken ABD saldırılardan İran yanlısı Şii grupları sorumlu tutuyor. - ERBİL