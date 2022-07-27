Hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'ye giden Cumhuriyet Köprüsü'nü geçen protestocular, bazı beton blokları yıkarak Yeşil Bölge'ye girerek parlamento binasını bastı. Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanırken, havaya ateş açtı.

Kaynak: İHA

Mukteda Sadr, Parlamento, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı - Son Dakika

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