Bağdat Havalimanı'na saldırıdan 4 kişiye müebbet - Son Dakika
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Bağdat Havalimanı'na saldırıdan 4 kişiye müebbet

07.08.2022 17:01
Bağdat Havalimanı'na saldırıdan 4 kişiye müebbet

Irak'ta mahkeme, Uluslararası Bağdat Havalimanı saldırısıyla ilgili 4 kişiye müebbet hapis cezası verdi.

Irak'ta mahkeme, Uluslararası Bağdat Havalimanı saldırısıyla ilgili 4 kişiye müebbet hapis cezası verdi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Karh Ceza Mahkemesince 28 Ocak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'na düzenlenen roketli saldırıdan sorumlu 4 kişi hakkında müebbet hapis cezası verildiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, hapis cezası alan kişilerin Şii milis gruplardan birine bağlı olduğunu söyledi.

Uluslararası Bağdat Havalimanı defalarca İran destekli Şii milis gruplara bağlı olduğu iddia edilen yapılar tarafından roketli saldırıya uğramıştı.

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Kaynak: AA

Bağdat, Yargı, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağdat Havalimanı'na saldırıdan 4 kişiye müebbet - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağdat Havalimanı'na saldırıdan 4 kişiye müebbet - Son Dakika
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