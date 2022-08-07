AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, hapis cezası alan kişilerin Şii milis gruplardan birine bağlı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Bağdat, Yargı, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bağdat Havalimanı'na saldırıdan 4 kişiye müebbet - Son Dakika

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