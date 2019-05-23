Son Dakika Haberleri: Irak'ta Musul'un yeni valisi resmen atandı

Irak'ta Musul'un yeni valisi resmen atandı

10 saat önce

Irak Cumhurbaşkanlığının, geçen hafta seçilen Musul'un yeni valisinin atamasını onayladığı bildirildi.

Irak'ta Musul'un yeni valisi resmen atandı, System.String[]
Irak Cumhurbaşkanlığının, geçen hafta seçilen Musul'un yeni valisinin atamasını onayladığı bildirildi.

Irak Milli Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyaz'ın lideri olduğu (Şii) Ata Partisi mensubu olan Mansur Marid, seçimde şaibeler olduğunu iddia etmişti. Irak Meclisi, Musul kentinde yapılan yeni valilik seçimine rüşvet ve yolsuzluk katıldığı gerekçesiyle seçimleri durdurmaya karar vermişti. Irak Cumhurbaşkanlığı, bundan 10 gün önce Musul İl Meclisi tarafından seçilen Mansur Marid'in atanmasını resmen onayladı.

Musul'daki feribot faciasında "ihmal" olduğu gerekçesiyle Musul Valisi Nofel Akub ve yardımcısı 24 Mart'ta görevden alınmıştı. - MUSUL
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:34 Kaynak: İHA
Musul, Irak, Politika
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