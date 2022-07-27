Irak'ta Sadr yanlıları, İran destekli başbakan adayını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ta Sadr yanlıları, İran destekli başbakan adayını protesto etti

27.07.2022 17:47
Irak'ta Sadr yanlıları, İran destekli başbakan adayını protesto etti

Irak'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi başkent Bağdat'ta protesto etti.

Irak'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi başkent Bağdat'ta protesto etti.

Sadr yanlıları Bağdat'ın merkezinde yer alan Tahrir Meydanı'nda toplandı. Daha sonra diplomatik misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'nin kapısına yürüyen yüzlerce kişi, Sudani'nin başbakanlık yapmasını istemedikleri yönünde slogan attı.

Göstericiler, Sudani'ye yakınlığıyla bilinen eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi de aleyhine sloganlar atarak protesto etti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz Pazartesi günü, başbakan adaylarının eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani olduğunu açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Irak'ta Şiilerin başbakan adayı Sudani'ye 'Sadr vetosu' endişesi Irak'ta Şiilerin başbakan adayı Sudani'ye 'Sadr vetosu' endişesi İran: Terörizm Irak, Türkiye ve bizim için ortak tehlikedir İran: Terörizm Irak, Türkiye ve bizim için ortak tehlikedir
Kaynak: AA

İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Sadr yanlıları, İran destekli başbakan adayını protesto etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! "Napoli nefretim oldun..."
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
16:59 FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:36 Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar hakkındaki iddialarına devam ediyor: Buraya Türklerin girmesi yasak
16:29 MSB'den Irak'taki Türk Başkonsolosluğu'na gerçekleştirilen terör saldırısına çok sert tepki: Teröristleri kazdıkları hendeklere gömeceğiz
16:26 Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi
16:24 Galatasaray'ın kiralamak istediği Morutan'ı İtalya Serie B ekibi Pisa renklerine bağlayabilir
16:17 İstanbul Havalimanı Avrupa'yı perişan ediyor! Dünyanın en iyisi olmasına ramak kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 17:47:50. #1.11#
SON DAKİKA: Irak'ta Sadr yanlıları, İran destekli başbakan adayını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement