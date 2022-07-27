İran: Terörizm Irak, Türkiye ve bizim için ortak tehlikedir

Kaynak: AA

İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irak'ta Sadr yanlıları, İran destekli başbakan adayını protesto etti - Son Dakika

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