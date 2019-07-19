Son Dakika Haberleri: Irak'ta Şii muhalefetten hükümet karşıtı gösteri
Son Dakika Güncel Haber

Irak'ta Şii muhalefetten hükümet karşıtı gösteri

58 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şii lider Ammar el-Hekim'in başını çektiği Ulusal Hikmet Akımı destekçileri, kamu hizmeti yoksunluğu ve yolsuzluğu protesto etmek için gösteri düzenledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şii lider Ammar el-Hekim'in başını çektiği Ulusal Hikmet Akımı destekçileri, kamu hizmeti yoksunluğu ve yolsuzluğu protesto etmek için gösteri düzenledi.
Bağdat'ın merkezindeki Alavi bölgesinde bulunan Başbakanlık Ofisi önünde toplanan Hekim yanlısı onlarca gösterici, hükümeti halka hizmet götürmemek ve işsizlik ile yolsuzluk gibi kronikleşen sorunların çözümü konusunda gereken çabayı göstermemekle suçladı.
Göstericiler, "Kamu hizmeti yoksunluğuna boyun eğmiyoruz", "İşsizliğe hayır" ve "Yolsuzluklara hayır" şeklinde sloganlar attı.
Irak emniyet güçlerinin gösteri alanında üst düzey güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
Hekim yanlısı göstericiler Bağdat'ın yanı sıra ülkenin petrol zengini şehri Basra ve diğer güney kentlerinde de benzer gösteriler düzenledi.
Abdulmehdi'den "toplumsal barış kontrolden çıkabilir" uyarısı
Gösteriler üzerine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Şii lider Ammar el-Hekim'e bir mektup göndererek, toplumsal barışın kontrolden çıkmasına neden olabilecek adımlardan uzak durulmasını istedi.
Irak'ta Şii muhalefetten hükümet karşıtı gösteri
Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'da 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektiren 9 kişi sınır dışı edildi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Uzungöl'deki gerginliğe ilişkin açıklama geldi Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerine el koyduk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 21:35:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta Şii muhalefetten hükümet karşıtı gösteri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]