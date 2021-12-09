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Irak'ta Vataniyye Koalisyonu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin 14 itiraz - Son Dakika

Irak'ta Vataniyye Koalisyonu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin 14 itiraz

09.12.2021 19:03
Irak'ta Vataniyye Koalisyonu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin 14 itiraz

Irak Meclisinde eski Başbakan İyad Allavi'nin liderliğini yaptığı Vataniyye Koalisyonu, 10 Ekim'de düzenlenen genel seçimin sonuçlarına ilişkin 14 itirazda bulunduklarını duyurdu.

Irak Meclisinde eski Başbakan İyad Allavi'nin liderliğini yaptığı Vataniyye Koalisyonu, 10 Ekim'de düzenlenen genel seçimin sonuçlarına ilişkin 14 itirazda bulunduklarını duyurdu.

Vataniyye Koalisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, itirazların kesin kanıtlarla desteklendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Seçimlerde yapılan 14 teknik ve idari ihlalin yanı sıra Seçim Komisyonu tarafından işlenen anayasal ve yasal ihlalleri Federal Mahkemeye sunduk." ifadelerine yer verildi.

Bazı sandıklar incelendikten sonra nihai sonuçlarda meydana gelen değişikliklerin, sonuçlarda manipülasyonun açık bir kanıtı olduğu savunulan açıklamada, anayasa hükümlerine uygun olarak seçim sürecinin tamamen iptal edilmesi talep edildi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Vataniyye Koalisyonu'nun 2018 seçimlerinde 19 olan sandalye sayısı son parlamento seçimlerinde bire düşmüştü.

Irak'ta nihai seçim sonuçlarına göre, Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Grubu 73, eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takaddum Partisi 37, eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu 33, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 31, İran'a yakın Haşdi Şabi'nin siyasi uzantısı Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu 17, Sünni siyasetçi Hamis Hançer'e bağlı Azim Koalisyonu 14, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran'dan oluşan ittifak 17, Yeni Nesil Hareketi 9, Nasıriye merkezli İmtidad Koalisyonu 9 sandalye elde etmişti.

İyad Allavi, Başbakan, Ekim, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta Vataniyye Koalisyonu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin 14 itiraz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta Vataniyye Koalisyonu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin 14 itiraz - Son Dakika
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