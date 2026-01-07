Irak'ta Yağışlar Sele Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Irak'ta Yağışlar Sele Neden Oldu

07.01.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak’ın kuzeyindeki yağışlar, kuraklıkla mücadeleye yardımcı oldu ancak sel ve zararlar getirdi.

Irak'ın kuzeyinde etkili olan son yağışlar, kuraklıkla mücadele eden bölgeye nefes aldırırken, ani su yükselişleri bazı bölgelerde sele ve maddi kayıplara neden oldu.

Yağışların ardından bazı barajlarda su seviyesi 6 metreye kadar yükseldi, kimi barajlarda sular baraj bendinden taşarak çevrede hasara yol açtı.

Süleymaniye'ye bağlı Derbendihan ilçesinde bulunan Sirvan Baraj Gölü'nde su seviyesinin hızla artması, bölgedeki balık çiftliklerini olumsuz etkiledi. Balık üretimi açısından önemli bir merkez olan gölde, çok sayıda yetiştirici balık kaybı yaşadı.

Buna rağmen balıkçılar, su seviyesindeki artışı uzun vadede olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor.

"Zarar gördük ancak su seviyesinin yükselmesinden yine de memnunuz"

Uzun süredir bölgede balıkçılık yapan Bilal Cafer, AA muhabirine, yağışların ardından suyun olağanüstü bir hızla yükseldiğini anlattı.

"Uzun zamandır buradayız. Son yağmur dalgalarından sonra su seviyesinin 5-6 metre yükseldiğini görüyoruz. Daha önce açıkta kalan birçok kaya şimdi tamamen su altında kaldı," diyen Cafer, bu yükselişin bölgedeki su kaynaklarının yeniden canlandığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Su seviyesinin yükselmesiyle balık havuzlarına ulaşımı sağlayan köprünün yıkıldığını ve bu nedenle balık kaybı yaşadıklarını dile getiren Cafer, "Zarar gördük ancak su seviyesinin yükselmesinden yine de memnunuz. Çünkü bu artış, hepimizin faydasına oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Çevre, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Yağışlar Sele Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

18:15
Çağdaş Atan, Berkan Kutlu dışında Galatasaray’dan istedikleri bir ismi daha açıkladı
Çağdaş Atan, Berkan Kutlu dışında Galatasaray'dan istedikleri bir ismi daha açıkladı
17:50
’’Skriniar abartıldığı kadar iyi değil’’ diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
''Skriniar abartıldığı kadar iyi değil'' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:31
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 18:53:40. #7.11#
SON DAKİKA: Irak'ta Yağışlar Sele Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.