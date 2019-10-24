Irak'ta yeniden sokağa çıkma hazırlıkları yapılıyor

Iraklılar başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güneydeki kentlerde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek için yarın yeniden sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

Ülkedeki gösteri hazırlıklarına Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Ulusal Hikmet lideri Ammar el-Hekim ve eski Başbakan, Nasır Koalisyonu lideri Haydar el-İbadi'den destek geldi. Sadr, yaptığı açıklamalarda tabanına gösterilere katılma çağrısında da bulundu.

Irak'ta 1 Ekim'den itibaren yaklaşık bir hafta süren gösterilere, Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin ölümünün 40'ncı günü yıl dönümüne denk gelen Erbain törenlerinden dolayı ara verilmişti.

Hükümet bu sürede bir dizi reform paketi açıklasa da bunların göstericiler arasında somut karşılığının olmadığı ifade ediliyor.

"Hükümet halkın taleplerini yerine getirmekte aciz"

AA muhabirine konuşan Bağdat'taki Gösteriler Koordinasyonu Üyesi Ali Şellal, yarınki gösterilerin öncekilerden daha çok ses getireceğini düşündüğünü söyledi.

Şellal, "Hükümetin açıkladığı ve adına reform paketi denilen şey kronikleşen sorunlara karşı gerçek çözümlerden uzak. Bu da, hükümetin halkın taleplerini yerine getirmekte ne kadar aciz olduğunu gösteriyor." dedi.

Ekim başındaki gösterilerde sivilleri öldürenlerin kimliğinin henüz açıklanmadığını hatırlatan Şellal, "Hükümete bu yüzden hiçbir güvenimiz kalmadı." diye konuştu.

Şellal, hükümetin istifa etmesi ve uluslararası toplum gözetiminde erken seçim düzenlenmesi talebiyle yarın sokaklarda olacaklarını belirtti.

- "Tek çözüm hükümetin istifası"

Iraklı siyasi analist Ahmed Şerifi de yarınki gösterilerin ay başında düzenlenenlerden daha farklı olacağını ifade etti.

Şerifi, "Açıklanan reformlar sokağın talebini karşılamadı ve kızgın kitleyi ikna edemedi. Hatta bazı reformlar halkı daha da kışkırttı ve 'göstericilerle alay ediliyor' imajı yarattı. Halk hükümete karşı güvenini kaybetti. Tek çözüm, hükümetin istifası olacak. Bunun başka alternatifi yok. Yarınki gösterilerin etkisi daha büyük olacak ve hatta bir kaos ortamı yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin yarın düzenlenmesi planlanan gösterilerle ilgili bugün halka hitap edeceği açıklandı.

1 hafta süren gösterilerde 157 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı kentler, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolara sahne olmuştu. Güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle sert müdahalede bulunduğu gösterilerde, eylemcileri hedef alan keskin nişancıların da bulunduğu iddia edilmişti. Gösteriler sonucu, 157 kişinin öldüğü 5 bin 494 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.



Gösterilerde kullanılan şiddetin araştırılması için Planlama Bakanı Nuri ed-Duleymi başkanlığında kurulan komisyonun hazırladığı rapor iki gün önce kamuoyuyla paylaşıldı.



Raporda, ülkedeki en üst makamların göstericilere karşı "gerçek mermi" kullanılması yönünde bir talimatı bulunmadığı ifade edilmekle birlikte, "Göstericilere karşı gerçek ve ölümcül sonuçlara neden olabilecek mermilerle aşırı güç kullanıldı. Bazı yetkililerin göstericilere karşı güç kullanılması yönünde talimat verdiğine ilişkin ses kayıtları tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.