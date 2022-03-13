Irak'taki Enfal Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin toplu mezarını açma çalışmaları başladı - Son Dakika
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Irak'taki Enfal Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin toplu mezarını açma çalışmaları başladı

13.03.2022 15:56
Irak'taki Enfal Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin toplu mezarını açma çalışmaları başladı

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, devrik lider Saddam Hüseyin'in emriyle başlatılan ve yaklaşık 6 ay süren Enfal Katliamı'nda hayatını kaybedenlere ait toplu mezarı açma çalışmalarının başladığını duyurdu.

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, devrik lider Saddam Hüseyin'in emriyle başlatılan ve yaklaşık 6 ay süren Enfal Katliamı'nda hayatını kaybedenlere ait toplu mezarı açma çalışmalarının başladığını duyurdu.

Komisyonun, Musenna kentindeki ofis müdürü Macid Naim el-Ceyaşi, konuyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

İlgili komite tarafından ortaya çıkarılan toplu mezarı açma çalışmalarının başladığı aktarılan açıklamada, mezarın, Musenna kent merkezine 200 kilometre uzaklıktaki Selman ilçesinde yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, öldürülen kişi sayısı ve toplu mezarın sınırlarının belirlenmesi, ardından ceset kalıntılarının sınıflandırılması, örnekler alınması, eşleştirilmesi ve ailelerine teslim sürecine ilişkin teknik ekibin nihai raporlarını sunmasının beklendiği aktarıldı.

Enfal Katliamı nedir ?

Saddam Hüseyin'in emriyle Mart 1988'de başlayan ve eylül ayının sonuna kadar devam eden, Enfal Operasyonları olarak da bilinen Enfal Katliamı'nda yaklaşık 182 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu operasyonda Irak'ın Süleymaniye, Erbil, Kerkük ve Duhok vilayetlerinde bulunan 4 bin 500 köy yakılıp yıkılırken, can güvenliği nedeniyle çok sayıda Iraklı Kürt başta Türkiye olmak üzere İran gibi komşu ülkelere kaçmak zorunda kalmıştı.

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Saddam Hüseyin, İnsan Hakları, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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