Iraklı genç bir yıldır evinde yavru aslan besliyor

Irak'ın Musul kentinde yaşayan Ahmed el-Hayyali, henüz 10 günlük iken bakımını üstlendiği yavru aslanı yaklaşık bir yıldır evinde besliyor.

Hayvanları çok seven ve küçük yaşlardan itibaren evinde pek çok evcil hayvan besleyen 25 yaşındaki Hayyali, bundan 11 ay önce Erbil'i ziyareti sırasında 10 günlük bir yavru aslan satın aldı.

"Simpa" adını verdiği yavru aslana gözü gibi bakan Hayyali, aslanın beslenmesi, bakımı ve sağlığı konusunda tümüyle kendisi ilgileniyor.

Hayyali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika aslanı olan Simpa'yı, türü gereği yırtıcı olmasına rağmen zamanla elinden geldiğince evcilleştirdiğini kaydetti.

Musul'da evinde aslan besleyen tek kişinin kendisi olduğunu söyleyen Hayyali, Simpa'nın komşu ve mahallelinin de ilgi odağı haline geldiğini ifade etti.

Daha önce de evcil hayvanlar besliyordu

Daha 7- 8 yaşlarındayken evde kedi, köpek ve muhabbet kuşu gibi pek çok evcil hayvan beslemeye başladığını anlatan Hayyali, aynı evi paylaştığı tüm bu hayvanların kendisi için bir dost ve arkadaş kadar yakın olduğunu dile getirdi.

Hayyali, evcil hayvanlardan yırtıcı hayvanlara geçişinin kolay olmadığını ancak bu konuda yaptığı okuma ve araştırmalar sayesinde bunu başardığını söyledi.

Ailesi, başlarda kabul etmedi

Hayyali, ilk başlarda ailesinin aslan beslemesine karşı çıktığını ve kendisini engellemek için her türlü yolu denediğini aktardı.

Iraklı genç, ancak onları ikna etmeyi ve zamanla bu duruma alışmalarını sağlamayı başardığını belirtti.

Günde 10 kilogram tavuk eti ile besliyor

Hayyali, ilk başlarda sütle beslediğini yavru aslanın şu an günde 10 kilogram tavuk eti tükettiği kaydetti.

Tek öğün yemeğin şu an Simpa'ya yeterli geldiğini belirten Hayyali, yavru aslanı sadece akşamları olacak şekilde programlı bir biçimde kendi eliyle beslediğini anlattı.

"Günlük yemeğini ve suyunu kendi elimle veriyorum"

Daha önce de pek çok hayvan yetiştirdiğini, bu konuda ilgisi ve bilgisi olduğunu kaydeden Hayyali, dolayısıyla aslan bakıcılığının da kendisi için zor olmadığını söyledi.

Iraklı genç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ona günlük yemeğini ve suyunu kendi elimle veriyorum. Bakıcılığı zor değil ancak eğitim aşaması zor. Aslanın evcilleştirilmesinin devam etmesi konusu ciddi bir eğitim ve deneyim gerektiriyor. Şu an her şey istediğim gibi ancak iki yıl sonra daha ciddi eğitim vermem gerekecek."