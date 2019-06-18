Son Dakika Haberleri: "İran'a karşı yürütülen bir irade ve ümit kırma savaşıdır"
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"İran'a karşı yürütülen bir irade ve ümit kırma savaşıdır"

29 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesine karşı bir irade ve ümit kırma savaşı yürütüldüğünü belirterek, İran halkının umutlarının yok edilmek istendiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesine karşı bir irade ve ümit kırma savaşı yürütüldüğünü belirterek, İran halkının umutlarının yok edilmek istendiğini söyledi.
Ruhani, Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminal binası açılışında yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Karşı karşıya kaldıkları hassas şartlarda "kötülük yanlıları" olarak nitelendirdiği güçlerin İran halkının ümidini kırmak istediğini kaydeden Ruhani, tüm baskılara rağmen ekonomide yeni atılımlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.
İran'a karşı mücadele edenlerin "az tecrübeli birkaç siyasetçi" olduğunu söyleyen Ruhani, şu değerlendirmede bulundu:
"Kötülük yanlıları tarafından İran'a karşı yürütülen savaş, bir irade ve ümit kırma savaşıdır. Uğursuz komplo ve planlarıyla İran halkının kalkınmaya dair ümidini kırmak istiyorlar. Buna karşı halkımız ise ümitli ve diri olduğunu göstermek istiyor."
Konuşmasında İran'daki havacılık sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ruhani, uçak satın alımı, yedek parça temini ve tamirat konusunda sorun yaşamayan ülkelerde havacılık sanayisinin iyi işlediğini ancak ülkesinin bu tür imkanlardan yoksun olduğunu ifade etti.
Ruhani, şunları kaydetti:
"Nükleer anlaşma ile uluslararası kamuoyunda oluşturduğumuz atmosfer sayesinde onlarca yıl sonra ülkeye yeni uçaklar getirmeyi başardık. Bu, halkımızın arzularından biriydi. İnsanlarımız fabrikadan direkt ülkemize gelen uçaklara binmek istiyordu. Bu süreç devam edebilirdi. Halkımızın refahı, ekonominin gelişimi ve ülkenin taşımacılığı için için gelecek yıllarda yüzlerce uçak almanın planlarını yapıyorduk ki ancak ABD tüm uluslararası sözleşmelere aykırı hareket ederek buna karşı duruyor."
İran Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, ABD yaptırımları nedeniyle İran'da çalışamayan birçok şirketin kendilerine bu durumdan duydukları üzüntüyü dile getirdiğini aktararak, yaptırımların özellikle toplumun dar gelirli kesimini etkilediğini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:19 Kaynak: AA
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