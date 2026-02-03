İran AB Büyükelçilerini Çağırdı - Son Dakika
İran AB Büyükelçilerini Çağırdı

03.02.2026 14:34
İran, AB'nin Devrim Muhafızları'nı terör listesine alma kararına tepki olarak büyükelçileri çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçilerini çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı, AB'nin İran aleyhine aldığı kararlar ile Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör örgütü listesine alma yönündeki adımlarına tepki olarak AB ülkelerinin büyükelçilerini bakanlığa çağırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB'nin "gerekçesiz ve sorumsuz" kararlarının şiddetle kınandığı belirtilerek bu adımların devletlerin egemenliğine saygı ve iç işlerine müdahale etmeme ilkelerini içeren Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukukun temel ilkelerini açıkça ihlal ettiği ifade edildi. Açıklamada, söz konusu kararların "stratejik bir hata" olarak görüldüğü ve "İran halkına yönelik affedilemez bir hakaret" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Ayrıca AB'nin, başta Filistinlilere yönelik soykırıma verdiği destek olmak üzere bölgesel gelişmeler karşısında bazı kilit üyelerinin sergilediği "yakışıksız ve ikiyüzlü" tutumları, İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarını onaylayan yaklaşımı ve 8-10 Ocak tarihlerinde İran halkına karşı gerçekleştirilen terör eylemlerine verdiği destek nedeniyle yıkıcı ve hukuka aykırı politika ile uygulamalarının hesabını vermesi gerektiği vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesine alınması kararına tepki

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran'ın ulusal güvenliğinin savunulmasında ve DEAŞ terörüyle mücadelede kilit rol oynadığı vurgulandı. AB'nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine alma kararının uluslararası ilişkilerde "tehlikeli bir emsal" oluşturduğu, hukukun üstünlüğü ilkesini zedelediği ve uluslararası barış ile güvenliği olumsuz etkilediği ifade edildi. Ayrıca söz konusu kararın yol açacağı sonuçlardan Avrupalı karar alıcıların sorumlu olacağı aktarıldı.

AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ise kendilerine iletilen mesajları en kısa sürede başkentlerindeki ilgili makamlara aktaracaklarını belirtti.

DMO için "terör örgütü" kararı

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen yılın ilk AB Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelerek İran'a yönelik yeni yaptırımlar ile İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütü olarak tanınması konusunda uzlaşmaya varmıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, alınan kararı sosyal medya hesabından duyurarak, "Baskı cevapsız kalamaz. AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıma yönünde belirleyici bir adım attı. Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi çöküşüne doğru ilerler" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

