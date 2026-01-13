İran, ABD ile Müzakelere Açık Olduğunu Teyit Etti

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın Washington ile müzakere etmek üzere temas kurduğunu söylemesinin ardından, İran'ın görüşmelere açık olduğunu teyit etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'da yabancı misyon şefleriyle yaptığı toplantıda, ABD ile "eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde ciddi ve gerçek müzakerelere hazır olduklarını" söyledi. Arakçi, İran'ın savaş istemediğini ancak savaşa da hazır olduğunu ifade etti.

Arakçi Tahran'ın, "İsrail ve ABD'nin İran'daki protestoların arkasında olduğu yönünde yeterli kanıta sahip olduğunu" savundu. Aynı gün Katar merkezli El Cezire'ye konuşan Arakçi, İran'ın nükleer müzakerelere açık olduğunu, ancak Washington'un adil ve dürüst müzakerelere hazır olmadığına inandıklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de haftalık basın toplantısında Trump yönetimiyle iletişim kanallarının açık olduğunu doğruladı. Bekai, Arakçi ile ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında ve İsviçre Büyükelçiliği üzerinden gerektiğinde mesaj alışverişi yapıldığını söyledi.

Trump, Tahran'ın görüşmek istediğini açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin ABD ile müzakere etmek üzere cumartesi günü temas kurduğunu söylemişti. Trump, "Onlarla görüşebiliriz. Bir toplantı ayarlanıyor" demişti.

ABD Başkanı, olası bir görüşme öncesinde "olan bitenler" nedeniyle ABD'nin harekete geçmek zorunda kalabileceğini de belirtmişti. ABD Başkanı daha önce, Tahran'ın, İran genelinde süren protestolarda, protestoculara karşı ölümcül güç kullanması halinde ABD'nin "müdahale etmeye hazır" olduğunu söylemişti.