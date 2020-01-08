İran, ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran, ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenledi - Son Dakika

İran, ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenledi

6 saat önce

İran, Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenledi.

İran, Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenledi. Saldırının 9 balistik füzeyle gerçekleştirildiği öğrenilirken, saldırıda ölü ve yaralıların sayısı henüz bilinmiyor.

Saldırı sonrası İran Devlet Televizyonu "General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildi" duyurusu yaptı. ABD'de yetkilileri ise "Irak'taki ABD tesislerine yönelik saldırıların farkındayız. Başkan Trump bilgilendirildi, durumu yakından izliyor ve ulusal güvenlik ekibine danışıyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İran, ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenledi

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dünyaya gözdağı: Bize saldıran olursa vururuz
ABD Genelkurmay Başkanlığı: Mektubu yanlışlıkla yolladık, çekilmiyoruz Son dakika: NATO, ABD üslerini bombalayan İran'ı kınadı KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi

Son Dakika Haberleri
15:32 PUTİN ZİRVEYE KATILMAK ÜZERE OTELDEN AYRILDI (2) (Aktüel görüntüler) - Son Dakika
15:32 Antalya'da fırtınanın ardından deniz keyfi - Son Dakika
15:31 Avokado fidanı için bir yıl önceden sıraya giriyorlar - Son Dakika
15:31 Venezuela'dan Türk girişimcilere yatırım çağrısı - Son Dakika
15:27 KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Son Dakika
15:27 Başkan Akman'dan İHA'ya ziyaret - Son Dakika
15:15 Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 15:35:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran, ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]