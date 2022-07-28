İran İsfahan'daki tesiste yeni nükleer araştırma reaktörü inşa ediyor - Son Dakika
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İran İsfahan'daki tesiste yeni nükleer araştırma reaktörü inşa ediyor

28.07.2022 10:38
İran İsfahan'daki tesiste yeni nükleer araştırma reaktörü inşa ediyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsfahan'daki bir nükleer tesiste yeni nükleer araştırma reaktörü inşa edileceğini açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsfahan'daki bir nükleer tesiste yeni nükleer araştırma reaktörü inşa edileceğini açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, İsfahan eyaletindeki uranyum zenginleştirme tesisini ziyaret etti.

Burada yaptığı açıklamada, yeni bir nükleer araştırma reaktörü inşa edileceğini duyuran İslami, diğer reaktörler için yakıt testleri yapması amacıyla inşa edilecek araştırma reaktörünün ülkenin en büyük nükleer tesislerinden olan İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi'nin bünyesinde bulunacağını belirtti.

Projenin "tamamen yerli" olduğunu dile getiren İslami, ülkesinin nükleer programını ilerletmek için yerli santrallerin kapasitesini artırmak istediklerini ve özellikle ülkenin güneyinde yeni nükleer santraller için uygun bölgeler bulunduğunu söyledi.

İslami, ülkesinin nükleer programının tamamen barışçıl ve sivil amaçlı olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Araştırma, İsfahan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran İsfahan'daki tesiste yeni nükleer araştırma reaktörü inşa ediyor - Son Dakika

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