Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

06.01.2026 15:16
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, katıldığı bir programda konuşmasını sık sık bölen bir dinleyiciye Türkçe ifadelerle uyarıda bulundu. Pezeşkiyan, dinleyiciye Türkçe olarak, "Biz Türklerin kavliyle, adın koydun Reşit, birin dedin birini de işit" sözleriyle tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, katıldığı sempozyumda konuşmasını sık sık bölen dinleyiciye Türk atasözüyle yanıt verdi. Nükteli bir dille dinleyiciyi uyaran Pezeşkiyan, salonu hem gülümsetti hem de susturdu.

SÜREKLİ ARAYA GİREN DİNLEYİCİYİ UYARDI

İslami Şuraların Yeri ve Anayasa'da Halkın Katılımı Sempozyumu'nda kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, konuşması sırasında sürekli araya giren bir katılımcıyla karşılaştı.

Sabırlı tavrıyla dikkat çeken Pezeşkiyan, bir noktadan sonra ana dili olan Türkçeye başvurarak; "Biz Türklerin kavliyle; adın koydun Reşit, birin dedin birini de işit" dedi. Pezeşkiyan'ın bu çıkışı, dinleyicinin susup yerine oturmasını sağladı.

İRAN SİYASETİNDE TÜRKÇE RÜZGARI

Pezeşkiyan'ın bu çıkışı, İran devlet adamlarının diplomasi diline Türkçeyi entegre ettiği ilk olay değil. İran'da cumhurbaşkanları, halkla bağ kurmak veya kültürel derinlik sergilemek amacıyla zaman zaman Türkçe ifadeler ve şiirler kullanıyor.

AHMEDİNEJAD'DAN ŞEHRİYAR SELAMI

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 2006 yılındaki Tebriz ziyaretinde ünlü şair Şehriyar'ın şiirini Azerbaycan Türkçesiyle okuyarak büyük alkış almıştı.

PEZEŞKİYAN'DAN HAYDAR BABA VEFASI

Mesud Pezeşkiyan da daha önce Tebriz Kültür Haftası'nda, Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin (Şehriyar) ölümsüz eseri "Haydar Baba'ya Selam" şiirinden dizeler okuyarak kültürel köklerine vurgu yapmıştı.

Kaynak: AA

Mesud Pezeşkiyan, Edebiyat, Kültür, Güncel, İran, Son Dakika

