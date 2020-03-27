İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri'den "kısıtlamalar devam edebilir" açıklaması - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri'den "kısıtlamalar devam edebilir" açıklaması

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların ve devlet kurumlarındaki tatilin salgının yayılmasını önlemek için uzatılabileceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri'den

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların ve devlet kurumlarındaki tatilin salgının yayılmasını önlemek için uzatılabileceğini belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, halkın büyük çoğunluğunun seyahat kısıtlamalarına riayet ettiğini söyledi.

Cihangiri, "Raporlar, halkın yüzde 85'inin seyahat kısıtlamalarına uyduğunu gösteriyor ancak geri kalan yüzde 15'i koronayla mücadeleyi ciddiye almayarak kendilerini ve diğerlerinin sağlığını tehlikeye atıyor." uyarısında bulundu.

Kısıtlamaların devam edebileceğine işaret eden Cihangiri, "Devletin birçok kurumu koronanın yayılmasını önlemek için tatil edildi. Bu tatilin uzatılmasına ihtiyaç duyulabilir." dedi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 144 kişinin daha hayatını kaybettiği İran'da toplam can kaybı 2 bin 378, vaka sayısı 32 bin 332 olarak açıklandı.

İtalya, İspanya ve hastalığın ortaya çıktığı Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında önceki gün halka seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı getirilmişti.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de iptal edilmişti. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı market, manavlar ve eczanelerin dışındaki alışveriş noktaları da 3 Nisan'a kadar kapatılmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 24 Mart'ta düzenlenen Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında, devlet memurlarının üçte birine 3 Nisan'a kadar izin verildiğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur ise dün yaptığı açıklamada, salgının 3 Nisan'a kadar kontrol altına alınmasının çok zor olduğunu söylemişti.

İshak Cihangiri, Cumhurbaşkanı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:30 Kaynak: AA

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