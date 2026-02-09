İran Cumhurbaşkanının Yayın Krizi

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bazı projelerin açılış törenine ilişkin programın yayınını kesti.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Pezeşkiyan, İran devlet televizyonu muhabirinin "Canlı yayındayız. Zamanı doğru yönetirseniz memnun oluruz." ifadesine tepki göstererek, "Yayınlamayın önemli değil biz kendi işimizi yaparız." dedi.

Pezeşkiyan'ın bu tepkisi üzerine İran devlet televizyonu Cumhurbaşkanı'nın açılış programının yayınını kesti.