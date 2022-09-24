Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine yapılan protesto gösterileri sürüyor - Son Dakika
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Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine yapılan protesto gösterileri sürüyor

24.09.2022 03:32
Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine yapılan protesto gösterileri sürüyor

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler ülkenin birçok kenti ve başkent Tahran'da devam ediyor.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler ülkenin birçok kenti ve başkent Tahran'da devam ediyor.

Tahran'da 22 Eylül Perşembe gecesi geç saatlerde biten gösteriler cuma akşamı yeniden başladı.

Başkentin Mutaharri, Settarhan ve Sadıkiye bölgelerinde birçok kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. Araç sahipleri de korna çalarak protestoculara destek verdi.

Güvenlik güçleri gündüz saatleri itibariyle şehrin belirli noktalarında güvenlik önermeleri aldı. Daha önce Veliasr Meydanı ve Keşaverz Bulvarı çevresinde alınan önlemler bugün genişletilerek Cihat Meydanı'na kadar ulaştı.

Motorlu devriyelerin ve çevik kuvvet polisinin yanı sıra sivil giyimli kişilerin de alınan tedbirlerde görev aldığı görüldü.

Gösterilerde polis ile protestocular arasında yer yer çatışmalar yaşandı. Göstericiler çöp konteynerlerini yakıp barikat kurarken güvenlik güçleri de göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahalede bulundu.

Gözaltına alınan öğrenci sayısı 30'a ulaştı

Sosyal medya paylaşımlarına göre, ülkenin pek çok kentinde 2 gündür onlarca üniversite öğrenci temsilcisi ve öğrencinin evlerinden gözaltına alındığı belirtildi.

İran Öğrenci Konseylerinin Telegram kanalına göre, Tahran Üniversitesindeki gözaltına alınan öğrenci sayısı 30'a ulaştı.

Öte yandan bugün de akşam saatleri itibariyle internete kısıtlama getirilerek sosyal mecralara erişim tamamen engellendi.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Mahsa Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protesto gösterileri başlamıştı.

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Kaynak: AA

Mahsa Emini, Tahran, Eylül, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine yapılan protesto gösterileri sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine yapılan protesto gösterileri sürüyor - Son Dakika
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