İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Semnan Eyaleti'ne bağlı Damgan şehrinde yerel saatle 23.31'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin yerin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 22:57 - Kaynak: İHA
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