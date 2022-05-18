İran'da 550 bin litre kaçak yakıt taşıyan gemiye el kondu - Son Dakika
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İran'da 550 bin litre kaçak yakıt taşıyan gemiye el kondu

18.05.2022 09:43
İran'da 550 bin litre kaçak yakıt taşıyan gemiye el kondu

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Basra Körfezi'nde 550 bin litre kaçak yakıt taşıyan bir gemiye el koyduğu ve 7 mürettebatın tutuklandığı açıklandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Basra Körfezi'nde 550 bin litre kaçak yakıt taşıyan bir gemiye el koyduğu ve 7 mürettebatın tutuklandığı açıklandı.

İran'ın Hürmüzgan eyaleti Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Basra Körfezi'nde 550 bin litre kaçak yakıt taşıyan yabancı bir gemi tespit ettiğini ve gemiye el koyduğunu duyurdu. Gemide bulunan 7 mürettebatın tutuklandığını belirten Kahramani, "Basra Körfezi'nde yabancı uyruklu bir geminin binlerce litre kaçak yakıt taşıdığı belirlendi. Deniz Kuvvetleri hızlı bir şekilde hareket ederek, kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu" açıklamasında bulundu. Kahramani ayrıca, ülkeden çıkarılmaya çalışılan 550 bin litre kaçak yakıtın, el konulan gemi ile birlikte başarılı bir şekilde Hürmüzgan Limanı'na getirildiğini de söyledi. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

Devrim Muhafızları, Basra Körfezi, Gemi, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'da 550 bin litre kaçak yakıt taşıyan gemiye el kondu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da 550 bin litre kaçak yakıt taşıyan gemiye el kondu - Son Dakika
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