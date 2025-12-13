Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi
13.12.2025 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye kentinde, üvey çocuğuna işkence ederek ölümüne neden olan anne hakkında verilen idam cezası infaz edildi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye kentinde, üvey çocuğuna işkence ederek ölümüne neden olan kadın idam edildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Batı Azerbaycan Eyaleti Adalet Müdürü Naser Atabati, "Üvey annesinin işkencesi sonucu hayatını kaybeden Ava isimli çocuğun öz annesi, fail hakkında kısas cezası talep etmişti. Kısas hükmü bu sabah yerine getirildi." dedi.

Kamuoyunun da cezanın kısas yoluyla gerçekleştirilmesini talep ettiğini savunan Atabati, idam kararının hem mahkeme hem Yargıtay tarafından onandığına vurgu yaptı.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İŞKENCE EDİP ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Beyin hasarı şüphesiyle 2023 yılında henüz 4 yaşındayken hastaneye yatırılan Ava, 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti. Yapılan inceleme sonucunda beyin hasarının, üvey annesinin işkencesi sonucunda oluştuğu tespit edilmişti. Üvey anne 2 yıldır cezaevinde tutuklu bulunuyordu.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Üvey Anne, Güncel, Çocuk, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    adalet bu işte 114 0 Yanıtla
  • 2598 2598:
    iyi olmuş ?????? 92 0 Yanıtla
  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    Türkiye dede olsa bak nasıl önüne geçiyor kimse korkudan bişey yapamaz 33 0 Yanıtla
  • Cihan Oğuzcan Cihan Oğuzcan:
    Bizde olsa tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak serbest bırakılmasına karar verilmiştir derdi hakimler, 20 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu
DEM Parti İmralı Heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı DEM Parti İmralı Heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı
Gidecek mi kalacak mı Galatasaray’dan Icardi açıklaması Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu Galatasaray’ın eski yıldızı bavulunu topladı Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

13:04
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim
12:33
Annesi Güllü’yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan’ın ifadesi ortaya çıktı
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı
12:07
Video çekip Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti
Video çekip Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti
11:44
MHP’li Celal Adan, AK Partili kadın vekili fırçaladı: Kimi döveceksiniz, oturun yerinize
MHP'li Celal Adan, AK Partili kadın vekili fırçaladı: Kimi döveceksiniz, oturun yerinize
11:38
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler Üçlü ilişki ve kokain iddiası
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası
11:09
Putin’in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2025 13:15:57. #7.11#
SON DAKİKA: Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.