Son Dakika Haberleri: İran'da Devrimin 40. Yıldönümünde 50 Bin Mahkuma Af

İran'da Devrimin 40. Yıldönümünde 50 Bin Mahkuma Af

1 saat önce

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, devrimin 40'ıncı yıl dönümü dolayısıyla 50 bin mahkumun serbest bırakılmasını öngören af tasarısını onayladı.

İran'da Devrimin 40. Yıldönümünde 50 Bin Mahkuma Af, System.String[]
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, devrimin 40'ıncı yıl dönümü dolayısıyla 50 bin mahkumun serbest bırakılmasını öngören af tasarısını onayladı.

İran dini lideri Ali Hameney'in siyasi bürosundan yapılan açıklamada, İran devriminin 40'ıncı yıl dönümünün kutlanacağı 11 Şubat Pazartesi günü 50 bin mahkumun ceza sürelerinde indirime gidileceği ve serbest bırakılacakları duyuruldu. Hamaney tarafından Yargı Erki Başkanı Amuli Laricani'ye gönderilen af metninde, tasarının yolsuzluk ve güvenlik konularını kapsayan suçları kapsamadığı belirtildi. Öte yandan, İran devriminin kutlandığı her yıl Hamaney tarafından düzenli olarak af tasarısı yargıya sunuluyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:11 Kaynak: İHA

Ayetullah Hamaney, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Stop Lambasından Başını Çıkartan Köpeği Görenler, Sürücüye Tepki Gösterdi İYİ Parti: HDP'nin Açıklaması Son Derece Faydalı Oldu

Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti İstanbul Valisi, Çöken Binadaki Acı Bilançoyu Açıkladı: 6 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 19:00:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da Devrimin 40. Yıldönümünde 50 Bin Mahkuma Af
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]