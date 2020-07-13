İran'da doğal gaz tesisinde yangın çıktı - Son Dakika

İran'ın doğusundaki Rezevi Horasanı eyaletinde bulunan bir doğal gaz tesisinde yangın çıktı.

İran devlet televizyonu, Rezevi Horasanı eyaletine bağlı Feriman ilçesindeki Kaviyan Sanayi Bölgesinde doğal gaz kondensatı üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını duyurdu.

Feriman ve Ferhandgerd ilçeleri ile Meşhed itfaiyesinin müdahale ettiği yangının, çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındığı kaydedildi.

İran'da son haftalarda meydana gelen gaz ve trafo patlamaları ile orman ve park yangınları "ülkeye dışarıdan saldırı olduğu" iddialarına yol açıyor. Son olarak geçen hafta İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen olayın nedenine ilişkin İranlı yetkililerin şu ana kadar bir açıklama yapmaması, söz konusu olayda "İsrail parmağı olduğu" iddialarına neden olmuştu.