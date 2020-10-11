İran'da eğitim uçağı düştü: 1 yaralı - Son Dakika

İran'ın Çahar Mahal-Bahtiyari eyaletinde tek kişilik bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Çahar Mahal-Bahtiyari eyaletinde yer alan Şehrekord ilçesi yakınlarında tek kişilik bir eğitim uçağı şehirdeki havaalanı yakınlarında düştü.

Kazanın nedeni açıklanmazken, pilotun yaralı kurtulduğu ve en yakın hastaneye sevk edildiği açıklandı.

Elburz eyaletinde yer alan Nazarabad ilçesinde de 25 Eylül'de bir eğitim uçağı düşmüş, 2 kişi yaralanmıştı.