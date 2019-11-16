Son Dakika Haberleri: İran'da göstericiler Tahran'ın giriş-çıkış yollarını kapattı
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İran'da göstericiler Tahran'ın giriş-çıkış yollarını kapattı

6 saat önce

İran'da benzin zammı nedeniyle devam eden protestolarda başkent Tahran'ın giriş-çıkış yolları göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı.

İran'da göstericiler Tahran'ın giriş-çıkış yollarını kapattı, System.String[]

İran'da benzin zammı nedeniyle devam eden protestolarda başkent Tahran'ın giriş-çıkış yolları göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, hükümetin benzine yaptığı zam nedeniyle dün başlayan protesto gösterileri Tahran, Fars, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, İsfahan, Mazenderan, Kürdistan, Rezevi Horasanı eyaletleri başta olmak üzere ülkenin genelindeki kentlerde devam ediyor.

İran devlet televizyonundaki habere göre, Şiraz'daki göstericiler 2 benzin istasyonu ile 2 polis aracını ateşe verdi. Ayrıca ana caddeleri trafiğe kapatarak şehirdeki kamu binalarına zarar verdi ve güvenlik kameraları, itfaiye araçları ile yoldaki araçları tahrip etti.

Öte yandan Tahran'daki protestocular kontak kapatarak başkentin tüm giriş ve çıkış yollarını trafiğe kapattı ve Tahranpars semtinde bir banka şubesini ateşe verdi.

Benzin zammına tepki gösteren göstericilerin zaman zaman rejim aleyhtarı sloganlar atması ve güvenlik güçleriyle gerginlik yaşaması dikkatleri çekiyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:58 Kaynak: AA
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Protestoların büyüdüğü İran'da göstericiler Tahran'a giriş-çıkış yollarını kapattı
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