İran'da interneti kısıtlayacak kanun teklifi tartışmalara rağmen onaylandı - Son Dakika

İran'da internet faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik tedbirlerin uygulanmasını öngören kanun teklifi, Meclis Ortak Komisyonunda tartışmaların ardından genel hatlarıyla onaylandı.

İran Meclis Haber Ajansı'na (ICANA) göre, "İnternet hizmetlerini düzenleme yasası" adı verilen kanun teklifi Meclis Ortak Komisyonu toplantısında ele alındı.

Söz konusu teklifin onaylanmasına karşı çıkan komisyon üyelerinden Celal Reşidi Kuçi, "Ben ne rejime ne de devrime karşıyım ve beş şehit vermiş bir aileden geliyorum. Bazıları beni bu plana katılmam için arayıp tehdit ediyor ancak halk hala bu teklifin onaylanması konusunda endişelidir." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Rıza Takipur Enveri ise "Maalesef internet düzenlemesini öngören bu teklife karşı tahribat ve tehditler devam etmektedir." dedi.

Bunun üzerine Kuçi, "Hiç kimse internete düzenleme getirilmesine karşı değil fakat bu teklif internetin düzenlenmesi için uygun bir plan mıdır? Halkın görüşüne göre, durum böyle değil ve ben halkın yanındayım." ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı Enveri de teklifin ana hatlarıyla ele alındığını ve detaylarının komisyonun sonraki toplantılarında gözden geçirileceğini hatırlattı.

Tartışmalı geçen toplantının sonunda komisyon üyelerinin oylamasına sunulan kanun teklifi 18 "evet" ile onaylandı.

Genel hatlarıyla onaylanan söz konusu kanun teklifinin detaylarının bundan sonraki toplantılarda komisyon üyeleri tarafından incelenmesi ve ardından nihai onay için Anayasayı Koruyucular Konseyine gönderilmesi bekleniyor.

İnterneti sınırlayacak teklifin detayları ve İran'daki internet kısıtlamaları

İran'da bir grup milletvekili, "İnternet kullanıcılarının haklarını korumak ve mesajlaşma uygulamalarını düzenlemek" adı verilen kanun teklifini Haziran 2021'de Meclise sunmuştu.

Meclisten geçen teklif, özellikle sosyal mesajlaşma platformlarına sistematik olarak geniş kısıtlamalar getirmesi ve ülkede internet sitelerine erişim engelini artıracağı endişeleri üzerine daha fazla inceleme için Meclis Araştırma Merkezine sevk edilmişti.

Yabancı sosyal medya uygulamalarına ülkede "resmi olarak kayıt olma ve İran yasalarına uyma" zorunluluğu getirecek teklifin yasalaşması halinde bu şartlara uymayan yabancı uygulamaların faaliyetine son verilecek.

Teklifte ayrıca yerli sosyal medya uygulamalarını desteklemek amacıyla yabancı uygulamaların internet bant genişliğinin yerli uygulamaların yarı kapasitesine indirilmesi öngörülüyor.

İran'da Telegram, Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformlarına getirilen erişim engellerini aşmak için yaygın olarak VPN kullanılıyor.

Twitter ülkede yasak olmasına rağmen başta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney olmak üzere devletin üst düzey isimlerinin platformda aktif hesapları bulunuyor.