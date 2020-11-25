İran'da İsrail'e casuslukla yargılanan Avustralyalı akademisyen serbest bırakıldı - Son Dakika

İran'da İsrail'e casusluk suçlamasıyla yargılanan Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert, ABD'de tutuklu bulunan 3 İranlının özgür kalması şartıyla serbest bırakıldı.

İran'da İsrail'e casus yaptığı gerekçesiyle yargılanan Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert'in ABD'de tutuklu bulunan 3 İranlının özgür kalması karşılığında serbest bırakıldığı duyuruldu. Avustralya vatandaşı olan Gilbert'in takas anlaşması ile serbest bırakıldığı ve ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını delmek suçlamasıyla tutuklu bulunan 3 İranlı iş adamının Avusturyalı akademisyen karşısında İran'a iade edileceği açıklandı.

Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert, Eylül 2018'de İsrail'e casusluk suçlamasıyla İran'da gözaltına alınmış ve 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)