İran'da korona virüs yayılma hızı 9 kat arttı - Son Dakika

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, ülke genelinde korona virüsün yayılma hızının 9 kat arttığını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, korona virüsün yayılma hızının ülke genelinde 9 kat arttığını söyledi. İran'da halkın sağlık protokollerine uyma oranlarının Mayıs ve Haziran aylarında yüzde 20 olduğunu belirten Herirçi, bu oranın yüzde 50'e yükseldiğini belirterek, "Halkın yüzde 50'si sağlık protokollerine uymadığında halkın diğer yüzde 50'sinin emekleri boşa gidiyor" dedi. Ülke genelinde korona virüsün yayılma hızının 9 kat arttığını belirten Herirçi, virüsün etki gücünü henüz bilemediklerini aktardı.

İRAN'DA ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVLARI ERTELENECEK

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, korona virüs nedeniyle genel üniversiteye giriş sınavının ileri bir tarihe erteleneceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı olarak korona virüs ile mücadele konseyine sınavların ertelenmesi için öneri sunduklarını aktaran Nemeki, sağlık protokollerine uyulmayacağı endişesiyle sınavların ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)