İran'da maaşlarına zam isteyen emekliler sokaklara döküldü - Son Dakika
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İran'da maaşlarına zam isteyen emekliler sokaklara döküldü

06.06.2022 16:06
İran'da maaşlarına zam isteyen emekliler sokaklara döküldü

İran'da binlerce emekli, "maaşlarının artırılması ve sosyal haklarının iyileştirilmesi" talebiyle gösteri düzenledi.

İran'da binlerce emekli, "maaşlarının artırılması ve sosyal haklarının iyileştirilmesi" talebiyle gösteri düzenledi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, Meşhed, Tebriz, İsfahan, Kirmanşah, Ahvaz, Loristan, Kazvin, Kerec, Geylan gibi birçok kentte Sosyal Güvenlik Kurumu binaları önünde toplanan binlerce emekli, maaşlarının ve sosyal haklarının iyileştirilmesini istedi.

Başkent Tahran'da ise göstericiler Meclis binası önünde toplandı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Çalışma Bakanı Huccetullah Abdulmeliki aleyhine sloganlar atan göstericiler, "Enflasyon, pahalılık milletin belası" ve "Ne Meclis, ne de devlet milleti düşünüyor" yazılı pankartlar taşıdı.

İran'da yoksulluk sınırının altında maaş aldıklarını söyleyen emekliler, zaman zaman protestolar düzenleyerek yetkililerden sorunlarını çözmelerini istiyor.

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Kaynak: AA

Meşhed, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da maaşlarına zam isteyen emekliler sokaklara döküldü - Son Dakika

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