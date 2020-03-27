İran'da mahkumlar cezaevinden firar etti - Son Dakika

İran'ın Saggız şehrindeki cezaevinden 80 mahkum kaçtı.



İran'ın Saggız şehrinde şehrinde 80 mahkumun korona virüs korkusuyla cezaevinden kaçtığı belirtilirken, diğer mahkumların korona virüs korkusuyla isyan çıkardığı aktarıldı. Polis, Saggız şehrinde tüm giriş ve çıkışları kapatarak, firar eden mahkumları arıyor.



İran'da daha öncede korona virüs nedeni ile bazı şehirlerde mahkumlar cezaevinden firar etmişti.



İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ülke genelinde 10 bin mahkum için korona virüs nedeni ile af kararı çıkartırken, şuana kadar 85 bin mahkum geçici süreliğine serbest bırakıldı. - TAHRAN