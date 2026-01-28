İran'da Mossad Casusuna İdam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran'da Mossad Casusuna İdam

28.01.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Mossad ile irtibatlı olduğu suçlamasıyla Hamidrıza Sabit İsmailpur'u idam etti.

İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına faaliyet göstermekle suçlanan Hamidrıza Sabit İsmailpur idam edildi.

Yarı resmi haber ajansı Tesnim, Yargı Erki tarafından İsmailpur'un idamına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

"Mossad ile irtibat kurarak gizli belgeleri karşı tarafa aktarma, patlayıcı yüklü araçların şehirler arası taşınmasında rol alma ve sabotaj faaliyetlerine lojistik destek sağlama" gerekçeleriyle 29 Nisan 2025'te gözaltına alınan İsmailpur'un, "düşman istihbarat servisi için casusluk" yaptığı suçlamasıyla çarptırıldığı idam cezası infaz edildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Mossad, İsrail, İran, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Mossad Casusuna İdam - Son Dakika

FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem
Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz’a büyük şok Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
Bursa’da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti Bursa'da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti
İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu
Emniyet ip gibi dizdi İşte çok konuşulan “Lavaşçılar“ çetesi Emniyet ip gibi dizdi! İşte çok konuşulan "Lavaşçılar" çetesi

10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
09:29
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 11:03:15. #7.11#
SON DAKİKA: İran'da Mossad Casusuna İdam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.