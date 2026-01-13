İran'da Öğrenci Yurtları 10 Gün Kapatıldı

İran'da rejim karşıtı protestoların başlangıç noktası başkentte, Tahran Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının 10 gün süreyle kapatıldığı duyuruldu.

Tesnim Haber Ajansı, Tahran Üniversitesi Eğitim İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, üniversitenin lisans düzeyindeki öğrenci yurtlarının bugün itibarıyla 10 gün süreyle kapatıldığı belirtildi.

Öğrencilerden, yurtları en kısa sürede boşaltmaları istendi.

Söz konusu kararın, ülkede 17'nci gününe giren gösterilere katılımın engellenmesi amacıyla alındığı öne sürülüyor.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.