İran'da protestolara katıldıkları gerekçesiyle 139 yabancı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

İran'da protestolara katıldıkları gerekçesiyle 139 yabancı tutuklandı

03.02.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran polisi, Yezd eyaletinde hükümet karşıtı protestolara katıldıkları gerekçesiyle yabancı uyruklu 139 kişinin tutuklandığını belirtti.

İran polisi, Yezd eyaletinde hükümet karşıtı protestolara katıldıkları gerekçesiyle yabancı uyruklu 139 kişinin tutuklandığını belirtti.

İran'da geçtiğimiz yıl 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilere katılanlara ilişkin soruşturma sürüyor. İran polisi, Yezd eyaletinde hükümet karşıtı protestolara katıldıkları gerekçesiyle yabancı uyruklu 139 kişinin tutuklandığını belirtti. Yezd Polisi Ahmad Negahban, Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı'a yaptığı açıklamada, "Bu kişiler, ayaklanma eylemlerini organize etme, kışkırtma ve yönlendirmede aktif rol oynadı; bazı durumlarda yurtdışındaki ağlarla da iletişim halindeydiler" dedi. Negahban, tutukluların uyruklarına ilişkin detay vermedi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir ise bugün yaptığı açıklamada, "Bu ABD kışkırtmasına destek veren ve rol oynayanlar asla affedilmeyecek" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkililer, dün Tahran'daki şiddet olaylarına katıldıkları suçlamasıyla yabancı uyruklu 4 kişinin tutuklandığını bildirmişti.

Olaylarda 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), şimdiye kadar yaklaşık 50 bin kişinin tutuklandığını aktarmıştı.

İran Şehitler ve Gaziler Vakfı'ndan 27 Ocak'ta yapılan açıklamada, ülke genelindeki olaylarda 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerin 2 bin 427'sinin "şehit" olarak adlandırıldığı bildirilmişti. Geriye kalan 690 kişinin de terörist, silahlı isyancı ya da dosyasının incelemede olduğu ifade edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Hükümet, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'da protestolara katıldıkları gerekçesiyle 139 yabancı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:16
İskandinav ülkesinde ’Epstein’ depremi Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
12:29
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti Kadının çığlıkları kan dondurdu
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti! Kadının çığlıkları kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 15:15:44. #7.11#
SON DAKİKA: İran'da protestolara katıldıkları gerekçesiyle 139 yabancı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.