İran'da Protestolarda Ölü Sayısı 6.872'ye Yükseldi - Son Dakika
3. Sayfa

İran'da Protestolarda Ölü Sayısı 6.872'ye Yükseldi

04.02.2026 13:19
HRANA, İran'daki hükümet karşıtı gösterilerdeki ölü sayısının 6.872'ye ulaştığını bildirdi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde ölenlerin sayısının 6 bin 872'ye yükseldiğini bildirdi.

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde sokaklardaki hareketlilik ciddi şekilde azalırken, ölü sayısı yükseliyor. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) tarafından yapılan açıklamada, gösterilerde ölenlerin sayısının 6 bin 872'ye yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin 6 bin 443'ünün protestocu olduğu; 156'sının da 18 yaş altı olduğu belirtilen açıklamada, hükümetle bağlantılı güçlerden 214 kişi ile sivil ancak protestocu olmayan olarak sınıflandırılan 59 kişinin öldüğü belirtildi, 11 bin 280 vakanın ise hala inceleme altında bulunduğu kaydedildi.

HRANA açıklamasına göre, protestolar sırasında yaralananların sayısı 11 bin 21'e, toplam gözaltı sayısı da 50 bin 553'e ulaştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Hükümet, İran

