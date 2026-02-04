İran'da Protestolarda Ölü Sayısı 6.872'ye Yükseldi

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde ölenlerin sayısının 6 bin 872'ye yükseldiğini bildirdi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) tarafından yapılan açıklamada, gösterilerde ölenlerin sayısının 6 bin 872'ye yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin 6 bin 443'ünün protestocu olduğu; 156'sının da 18 yaş altı olduğu belirtilen açıklamada, hükümetle bağlantılı güçlerden 214 kişi ile sivil ancak protestocu olmayan olarak sınıflandırılan 59 kişinin öldüğü belirtildi, 11 bin 280 vakanın ise hala inceleme altında bulunduğu kaydedildi.

HRANA açıklamasına göre, protestolar sırasında yaralananların sayısı 11 bin 21'e, toplam gözaltı sayısı da 50 bin 553'e ulaştı. - TAHRAN