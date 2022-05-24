İran'da savaş uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İran'da savaş uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

24.05.2022 09:58
İran'da savaş uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

İran'ın İsfahan eyaletinin Nain şehrinde F-7 savaş uçağının düştüğü, pilot ve yardımcısının yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran'ın İsfahan eyaletinin Nain şehrinde F-7 savaş uçağının düştüğü, pilot ve yardımcısının yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Can Nesari, savaş uçağının Nain şehrinin Enarek bölgesinde düştüğünü belirtti.

Nesari, eğitim uçuşu yapan uçağın saat 08.30'da düştüğünü ve düşme nedeninin henüz bilinemediğini aktardı.

Kazada, pilot Binbaşı Kasım Zamani ve yardımcı pilot Teğmen Muhammed Cevad Bay'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da savaş uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da savaş uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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