İran'da son 24 saatte 505 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 505 artarak 112 bin 935'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26 bin 821 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 3 bin 638'i hastanelerde tedavi altına alındı.

Buna göre toplam vaka sayısının 5 milyon 237 bin 799'a yükseldiği ülkede, son 24 saatte 505 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 112 bin 935 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 486 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

5 milyon 500 bin doz aşı daha ülkeye girdi

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 21 milyon 128 bin 929 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 11 milyon 280 bin 698 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece ülkede toplamda 32 milyon 409 bin 627 doz aşı uygulandı.

Öte yandan Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, Çin'den alınan 5 milyon doz Sinopharm ve Avusturya'dan alınan 500 bin doz AstraZeneca aşılarının dün akşam ülkeye giriş yaptığını belirtti.