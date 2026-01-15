İran'daki Gösterilerde Ölüm Sayısı 2,615'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İran'daki Gösterilerde Ölüm Sayısı 2,615'e Yükseldi

İran\'daki Gösterilerde Ölüm Sayısı 2,615\'e Yükseldi
15.01.2026 08:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iran'daki gösterilerde 2,615 kişi hayatını kaybetti, 2,054 kişi yaralandı, 18,470 gözaltına alındı.

İRAN'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 615'e yükseldiği bildirildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 31 eyaletteki 187 şehre yayılan 617 protesto gösterisinde, 2 bin 54 kişinin yaralandığı ve 18 bin 470 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'daki Gösterilerde Ölüm Sayısı 2,615'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağarken İstiklal Marşı’na saygı duruşunda bulunan minik, gönülleri fethetti Kar yağarken İstiklal Marşı'na saygı duruşunda bulunan minik, gönülleri fethetti
Ülke karlar altında 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar
Sevgilisi genç kadını otel odasında bırakıp kaçtı, sonra ortalık fena karıştı Sevgilisi genç kadını otel odasında bırakıp kaçtı, sonra ortalık fena karıştı
Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki
Özel sağlık kabini sahibi sandalye üzerinde ölü bulundu Özel sağlık kabini sahibi sandalye üzerinde ölü bulundu
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak

08:36
Ali Erbaş’ın yeni görevi belli oldu
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
07:24
Rejim çöküyor mu ABD’nin “kaçış“ iddiası ortalığı fena karıştıracak
Rejim çöküyor mu? ABD'nin "kaçış" iddiası ortalığı fena karıştıracak
07:12
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
06:59
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
06:10
Komşu kan gölü Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615’e yükseldi
Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi
02:19
En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Fas’ı finale taşıdı
En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Fas'ı finale taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 08:54:44. #7.11#
SON DAKİKA: İran'daki Gösterilerde Ölüm Sayısı 2,615'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.