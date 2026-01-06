İran'daki Protestolar: 35 Ölü, 1200 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran'daki Protestolar: 35 Ölü, 1200 Gözaltı

06.01.2026 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da 10 gün süren protestolarda 35 kişi yaşamını yitirdi, 1200 birey gözaltına alındı.

(ANKARA) - İran genelinde son 10 gündür süren protestolarda en az 35 kişi hayatını kaybetti. İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), hayatını kaybettiği doğrulanan kişilerden ikisinin güvenlik güçleriyle bağlantılı olduğunu bildirdi.

İranlı yetkililer, toplam can kayıpları hakkında resmi bir açıklama yapmazken, iki güvenlik görevlisinin öldüğünü duyurdu. İran'a ilişkin çalışmalarını yurt dışından yürüten HRANA'ya göre İran genelinde son 10 gündür süren protestolarda en az 35 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla protestocu yaralandı ve 1.200 kişi gözaltına alındı.

Ekonomik krizin tetiklediği protestolar rejim karşıtı eylemlere dönüştü

Ekonomideki tıkanıklığın tetiklemesiyle 28 Aralık'ta esnaf ve tüccarlar tarafından başlatılan protestolar günler içinde öğrenciler de dahil olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yayıldı. İran'ın 31 eyaletinden 27'sinde etkili olan eylemlerde İran'ın dini yönetimine karşı sloganlar atılıyor. Sosyal medyada yayılan görüntülerde protestocular ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı görülürken, pazar günü şiddetli çatışmalarla gündeme gelen İlam kenti dahil bazı bölgelerde güvenlik güçlerinin de protestoculara katıldığına ilişkin iddialar gündeme geldi.

Bugünkü protestolara ait görüntülerde, Tahran Büyük Çarşısı'ndaki kapalı bir sokakta toplanan kalabalığın, Dini Lider Hamaney'i hedef alarak "Diktatöre ölüm" sloganları attığı duyuluyor. Görüntülerin devamında protestocuların yoğun göz yaşartıcı gaz bulutundan kaçtığı ve yakındaki çevik kuvvet polislerine "Onursuz" diye bağırdığı görülüyor.

Necefabad kentinde çekilen görüntülerde, dün ebeveynlerin bir adliye binası önünde toplanarak gözaltına alınan çocukların serbest bırakılması için yetkilileri uyardığı görüldü. Bir baba, "Size ültimatom veriyoruz. Yaşı 20'nin altında olan tüm çocuklarımızı 24 saat içinde serbest bırakın, yoksa biz de gösterilere katılacağız" dedi. Aynı gün Tahran'daki Cheragh Barq bölgesinde "özgürlük, özgürlük, özgürlük" sloganları atan protestoculara güvenlik güçlerinin müdahale ettiği bildirildi.

ABD'den çelişkili tehdit

ABD Başkanı Donald Trump cuma günü, İran'da 'barışçıl protestocuların öldürülmesi halinde' Tahran'ın ABD'nin askeri müdahalesi ile karşılaşacağı tehdidinde bulunarak, "Hazırız, tetikteyiz ve harekete geçmeye hazırız" demişti. Ancak protestolarda güvenlik güçleriyle çıkan çatışmaların ölümlere neden olmasının ardından ABD Başkanı pazar gecesi yaptığı başka bir açıklamada daha fazla protestocunun hayatını kaybetmesi halinde İranlı yetkililerin "çok sert şekilde vurulacağını" söyledi.

Hamaney'in protestocular arasında ayrımı: Meşru protestocular ve isyancılar

Aynı gün İran'ın en yetkili siyasi yöneticisi olan Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney, İranlı yetkililerin "meşru protestocularla konuşması gerektiğini", ancak "isyancıların yerlerine oturtulması gerektiğini ve düşmana boyun eğmeyeceklerini" söyledi. Bu ayrımın, protestolara dış müdahaleye gerekçe oluşturabilecek bir zemin yaratmaktan kaçınmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

İran'ın Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de dün yaptığı açıklamada, geçim sıkıntılarıyla ilgili "meşru ve haklı" talepleri olanların dinleneceğini, ancak "isyancılara" karşı hiçbir müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ofisi, İran'ın batısındaki İlam eyaletinde pazar günü yaşanan ölümcül şiddet olaylarını araştırmak üzere İçişleri Bakanlığı'na özel bir heyet kurulması talimatı verdiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın X'teki Farsça hesabı, İlam'da güvenlik güçlerince, protestocuların kaldırıldığı bir hastaneye yapılan baskını "açık bir insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, güvenlik güçleri ile protestocular arasındaki çatışmalarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalardan "derin üzüntü" duyduğunu belirtti. Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in "daha fazla can kaybının önlenmesi gerektiğini vurguladığını" aktardı. Dujarric, "Herkesin barışçıl protesto yapmasına ve taleplerini ifade etmesine izin verilmelidir" dedi.

Norveç merkezli Iran Human Rights örgütü ise sekiz eyalette, aralarında beş çocuğun da bulunduğu en az 27 protestocunun güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Bu protestolar, 2022'de ahlak polisi tarafından başörtüsünü 'uygunsuz' taktığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan gösterilerden bu yana İran'daki en yaygın kitlesel protestolar olarak kayda geçti. İnsan hakları örgütlerine göre, Mahsa Amini protestoların şiddetle bastırılması sonucunda 500'den fazla kişi öldürülmüş, 20 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'daki Protestolar: 35 Ölü, 1200 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 05:50:07. #7.11#
SON DAKİKA: İran'daki Protestolar: 35 Ölü, 1200 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.